Una desena d'empresaris amics del rei emèrit li van prestar els 4,4 milions que va pagar a hisenda

Actualitzada 27/02/2021 a les 19:37

Una desena d'empresaris amics del rei emèrit li haurien prestat els 4.395.901,96 euros que Joan Carles I va pagar a Hisenda per a saldar el deute tributari que tenia pels diners del qual es va beneficiar de la fundació Zagatka —del seu cosí llunyà Álvaro d'Orleans— per al pagament de vols privats.Tal com recull El País, els afins de don Joan Carlos haurien fet l'ingrés mitjançant el préstec, en alguns casos davant notari. Amb aquesta fórmula s'han evitat les donacions per a no pagar addicionalment entre un 34 i un 40% en impostos.El procés per a recaptar els fons necessaris amb els quals saldar els deutes de l'emèrit amb Hisenda va començar al gener, quan es va elaborar una llista inicial amb els noms de 32 persones, totes elles pròximes a don Joan Carlos, segons fonts coneixedores de l'operació que cita El País. Finalment, la xifra va baixar a la desena d'amistats ja que la resta no va poder realitzar a temps els tràmits necessaris.Segons va informar aquest divendres en un comunicat l'advocat del rei emèrit, Javier Sánchez-Junco, regularització efectuada davant «les autoritats tributàries competents» ja ha estat satisfeta i inclou interessos de demora i recàrrecs.La fundació Zagatka va ser fundada en 2003 per Álvaro de Orléans-Borbó, cosí llunyà de Joan Carles I, qui li va sufragar les despeses dels vols privats entre 2007 i 2018.Es tracta de la segona declaració voluntària presentada per la defensa de Joan Carles I després de l'emplenada el desembre passat per a saldar un deute amb Hisenda per un import de 678.393 euros.Per al sindicat dels tècnics d'Hisenda Gestha, aquesta regularització, igual que la primera, es realitza abans de rebre notificació formal de recerca, per la qual cosa «la llei tributària vigent recolza que el monarca emèrit ja no hauria comès cap dels presumptes delictes agreujats contra la Hisenda Pública» que s'estan investigant.En una regularització cal abonar tant les quantitats que no es van pagar en termini com un recàrrec, que augmenta a mesura que el fa el retard respecte a la fi del termini: 5% en els tres mesos següents, 10% en els sis mesos següents i 15% en els dotze mesos següents. Si la declaració es presenta més d'un any després de la fi de termini, el recàrrec és del 20% i inclou interessos de demora.Una vegada presentada la regularització, l'administració tributària o la justícia poden investigar al contribuent si tenen indicis que la declaració no està completa, però no es poden perseguir irregularitats relacionades amb el deute tributari reconegut i satisfeta.