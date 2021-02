Símptomes del coronavirus: senyals que indiquen que ja vas tenir Covid-19

Fatiga i dificultats per poder dormir són els principals efectes que poden perdurar després de la infecció, segons l'estudi

Actualitzada 27/02/2021 a les 20:19

Un any després que es declarés la pandèmia del SARS-CoV-2 a tot el món, encara queda molt per aprendre sobre el virus que causa la Covid-19, especialment pel que fa als seus efectes a llarg termini i els símptomes que poden persistir.Una recent recerca publicada en la revista JAMA Network Open ha tractat de llançar més llum sobre el que es coneix com Covid llarga, persistent o síndrome poscovid.Sobre ella també es va expressar en el seu moment l'Organització Mundial de la Salut (OMS): «En algunes persones, alguns símptomes poden persistir o tornar a aparèixer per setmanes o mesos després de la recuperació inicial. Això també pot ocórrer-li a persones amb una malaltia lleu», va assegurar aquest organisme en un document el mes de desembre passat, segons recull CNN.Aquests són els símptomes o senyals que, segons el recent estudi, podrien ser indicadors que ja s'ha passat la malaltia.La fatiga és un dels més comuns que delaten la infecció per coronavirus, però també un dels quals més persisteixen després d'haver-la superat, sosté aquesta recerca.Més del 30% de les persones que van participar en aquest estudi, desenvolupat per investigadors de la Universitat de Washington, va assegurar tenir símptomes persistents nou mesos després d'haver tingut la malaltia. Aquest percentatge a penes va variar en funció de l'edat de tots els grups analitzats, si bé augmenta fins al 43,3% en participants majors de 65 anys.La fatiga va ser el més comú en tots ells, seguit per la pèrdua d'olfacte i gust. Totes dues seqüeles van ser reportades per un 13,6% dels participants que van presentar símptomes persistents.Un 13% va informar a més d'haver tingut altres símptomes com la confusió mental. Sobre aquest efecte, la doctora Allison Navis, de l'Escola de Medicina Icahn de l'Hospital Muntanya Sinai a Nova York, ha aclarit que «és un símptoma, no un diagnòstic. I significa moltes coses diferents per a diferents persones. Amb freqüència és una combinació de problemes de memòria a curt termini, concentració o dificultat per a expressar-se», apunta.Navis sosté que aquest símptoma no està directament relacionat amb haver passat la Covid de manera greu, ser de major edat o tenir factors de risc. És més, Navis indica que els metges van observar aquest símptoma en pacients joves i sans que van passar la malaltia de manera lleu.En un altre estudi realitzat en Wuhan a més de 1.700 pacients de Covid-19, el 76% d'ells va tenir almenys un símptoma sis mesos després d'haver rebut l'alta hospitalària. Els més comuns van ser fatiga (63%) i dificultats per a dormir (23%).«Quan mirem als símptomes a llarg termini… les grans coses que veiem són fatiga, letargia i trastorns del somni. I això representa probablement més de la meitat del que veiem», sosté, per la seva part el doctor Christian Sandrock, professor en la Facultat de Medicina en la Universitat de Califòrnia.L'estudi de Wuhan també va descobrir que molts pacients van experimentar seqüeles psicològiques duradores, com a ansietat o depressió. Sobre aquest últim cas, els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels Estats Units (CDC) ja van incloure la depressió com un dels símptomes persistents que pot deixar la Covid. Aquests són els símptomes a llarg termini que descriu la CDC: Fatiga, dificultat per a respirar, tos, dolor en les articulacions, dolor alcov pit.Així mateix, els CDC també inclouen aquests altres símptomes notificats per persones que ja van passar la malaltia: Dificultat per a pensar i concentrar-se, depressió, dolor muscular, mal de cap, febre intermitent, cor que batega molt ràpid.