Mor un jove britànic de 19 anys de sèpsies després de trucar 25 vegades al seu metge de capçalera per demanar cita

Quan li van agafar el telèfon, li van dir que no podien atendre-li fins a 48 hores després

Actualitzada 27/02/2021 a les 17:57

Un jove britànic de 19 anys va morir de sèpsies després de trucar 25 vegades per a demanar cita amb el seu metge de capçalera sense aconseguir-lo, segons una recerca penal revelada pel diari britànic Mirror.L'estudiant universitari Toby Hudson no va poder parlar amb ningú a causa d'un sistema telefònic defectuós i finalment es va rendir. Va tornar a trucar l'endemà perquè li diguessin que no ho podien atendre durant almenys 48 hores.Al jove li van dir que pel fet que estava registrat en una altra cirurgia a la seva ciutat universitària de Southampton, podia esperar dos dies per a tornar a registrar-se o anar a un centre d'atenció urgent sense cita prèvia.Toby va morir l'endemà passat d'haver buscat ajuda per primera vegada en la clínica Wyke Regis & Lanehouse en Weymouth, Dorset.Una recerca sobre la seva mort en Bournemouth va sentir que Toby havia estat prèviament un pacient en la pràctica de Weymouth. No obstant això, quan es va mudar a Southampton per a estudiar Química en la universitat, es va registrar en una nova clínica més pròxima al campus.Havia estat sofrint tos durant uns dos mesos abans de tornar a la casa de la seva família en Weymouth en l'estiu de 2019. Toby sofria de glàndules inflamades i amígdales inflades i mal de coll quan els seus pares li van dir que cridés a un metge de capçalera.Va assistir al centre i va ser vist per una infermera practicant que li va diagnosticar per error amigdalitis i li va donar antibiòtics, segons la recerca. Durant les següents 24 hores, la seva condició es va deteriorar i els seus pares van telefonar a emergències quan va perdre el coneixement. Va entrar en aturada cardíaca en una ambulància.Per si no fos prou, va arribar tard a l'hospital després que l'equip d'emergències fora al lloc equivocat. Més tard, Toby va ser portat al Dorset County Hospital en Dorchester, però va morir aquesta nit de sèpsia.La infermera que li va diagnosticar amigdalitis va dir que no hi havia cap símptoma de sèpsia quan el va veure. Les autoritats locals continuen investigant les circumstàncies de la mort del jove.