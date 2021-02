Metges alerten: reunir moltes persones el 8-M «serà irresponsable i comprometrà el descens de contagis»

La Junta Directiva del Col·legi de Metges de Vizcaya apel·la a «responsabilitat de les organitzacions convocants»

Actualitzada 27/02/2021 a les 20:29

Protestes convocades

La Junta Directiva del Col·legi de Metges de Vizcaya ha opinat que les manifestacions del 8-M poden contribuir «possiblement» a «comprometre l'evolució descendent» dels contagis de la covid-19 i que reunir moltes persones seria una «irresponsabilitat inacceptable».En un article remès aquest dissabte als mitjans, el president, Cosme Naveda, i tota la Junta Directiva del Col·legi de Metges de Biscaia apel·len a la «responsabilitat de les organitzacions convocants» de les mobilitzacions pel 8-M perquè busquin «altres models de reclamació que no suposin un augment de l'amenaça per a la salut de la població» i evitin concentracions multitudinàries.Després de subratllar que aquest col·legi professional dóna suport a les reivindicacions amb motiu del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, una jornada de la qual milers de persones solen sortir als carrers a manifestar-se «a favor de la lluita justa del feminisme i en contra de la violència contra les dones», la directiva del Col·legi de Metges de Bizkaia indica que la pandèmia de coronavirus ha de portar a una «profunda reflexió» sobre aquestes mobilitzacions.«Possiblement —opina— les manifestacions del pròxim 8 de març no seran les úniques activitats que pugui dur a terme la ciutadania per a comprometre l'evolució descendent dels contagis per coronavirus SARS-CoV-2, però sí que serà una de les quals contribueixi a això».La Comissió 8M ha convocat quatre concentracions de fins a 500 persones en el centre de Madrid per al dilluns 8 de març, Dia de la Dona, i asseguren que compten amb un «exhaustiu protocol» per a garantir que es compleixen totes les mesures de seguretat.Segons ha informat una portaveu de la Comissió, s'ha traslladat a la Delegació del Govern a Madrid la convocatòria d'aquestes quatre concentracions i estan a l'espera del seu vistiplau, encara que confien a poder celebrar-les, perquè compleixen amb la legalitat vigent.Les convocatòries tindran lloc el 8 de març des de les 18.00 hores en les places de Sol, Atocha, Glorieta de Carles V i Cibeles i està previst que concloguin entorn de les 21.00 hores.