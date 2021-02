La Policia de Coruña dissol una aglomeració provocada per tres concursants de «La isla de las tentaciones»

Els tres concursants van comunicar per xarxes fotografies de la zona i desenes de seguidors es van apropar

Actualitzada 27/02/2021 a les 13:42

La presència de tres concursants del programa La isla de las tentaciones aquest divendres pels carrers de la Corunya ha provocat una aglomeració de persones en la qual ha hagut d'intervenir la Policia Local per a dissoldre i fer complir la normativa de prevenció davant la pandèmia del coronavirus.Segons informa La Voz de Galícia, entorn d'una trentena de persones -en la seva majoria menors d'edat-es van aglomerar sobre les 19.00 h al costat del passeig marítim de la ciutat per a veure a Jesús i Manuel -de la tercera edició del reality de Telecinco- i a Cristian -de la segona edició-.Els tres concursants van donar a conèixer a través de les seves xarxes socials que es trobaven a la ciutat herculina, per la qual cosa desenes de seguidors del programa van acudir fins als voltants del pis en el qual s'allotgen, amb impressionants vistes a la platja de Riazor.«Galícia calidade», se li sent dir tant a Jesús com a Manuel en els seus Stories, mentre mostren en diversos vídeos panoràmics les platges de Riazor i el Orzán, tant de dia com de nit, amb la llum de la Torre d'Hèrcules il·luminant la ciutat. «Un altre nivell», ha escrit Jesús en un altre dels seus Stories d'Instagram.Les imatges publicades en xarxes des del pis, situat al costat del passeig marítim de la ciutat, van donar suficients pistes als fans de l'illa de les temptacions per a aglomerar-se i fer l'espera als populars concursants.«No van dir a què van venir», ha explicat una de les joves testimoni del tumult. «A Jesús li preguntaven: 'Estàs amb Marina?', 'quins feixos aquí?' Però ell només deia: 'No puc dir res nois, ho sento, només podem dir-vos que vam venir a treure'ns fotos», ha afegit.