El PP evita parlar del CGPJ i carrega contra la coalició PSOE-Podem: «És l'única anormalitat democràtica»

El secretari general popular considera que el partit d'Iglesias «és una amenaça per a la convivència dels espanyols»

Actualitzada 27/02/2021 a les 17:51

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha evitat parlar aquest dissabte sobre la renovació aturada del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i s'ha centrat en carregar contra la coalició PSOE-Podem. «Totes les anormalitat democràtiques que estem vivint els espanyols es redueixen a una: la coalició PSOE-Podem», ha afirmat García Egea durant la inauguració del 13è Congrés del PP de Mallorca. De fet, el secretari general del PP ha titllat la formació liderada per Pablo Iglesias de ser «una amenaça per a la convivència dels espanyols». «Mentre Iglesias assenyala jutges, amenaça periodistes i ataca la Corona, Pedro Sánchez calla. Iglesias erosiona la democràcia per acció; Sánchez, per omissió», ha sentenciat García Egea.