El Corte Inglés començarà la setmana que ve a negociar amb els sindicats les baixes incentivades a 3.000 empleats

La comissió sindical afirma que treballarà per establir unes condicions de sortida «per sobre dels límits legals»

Actualitzada 27/02/2021 a les 16:49

La comissió negociadora d'El Corte Inglés es constituirà en acte formal la setmana que ve, com indica l'Estatut dels Treballadors. Posteriorment, l'òrgan començarà la negociació sobre el pla de baixes incentivades a 3.000 empleats, amb l'objectiu de fer-lo el més «atractiu» possible per a la plantilla. La comissió sindical de l'empresa, formada per Fasga, CCOO, Fetico i UGT, ha afirmat que tindrà una posició «clara i contundent» i treballarà per buscar unes condicions de sortida de la plantilla «per sobre dels límits legals» i amb possibilitats d'adscripció voluntària des de qualsevol punt d'Espanya. L'objectiu és que l'ajustament de plantilla no es faci de forma «traumàtica», sinó «harmonitzada» amb els interessos dels treballadors.