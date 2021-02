Desnonen per error a una anciana de 97 anys: es va anar de viatge i en tornar es va trobar la casa completament buida

L'anciana lamenta que en buidar el pis s'emportessin unes memòries que portava temps escrivint per al seu fill

Rosario, una anciana de 97 anys resident en el municipi barceloní de L'Hospitalet de Llobregat, no podria arribar a imaginar-se el que li succeiria per anar-se de viatge. Després de passar uns dies fos i tornar a la seva casa, es va trobar que li havien canviat el pany i saquejat l'habitatge. El pitjor de tot? Que va ser per error.Segons compta «Espejo Público», l'anciana pagava religiosament totes les factures i no devia absolutament res, per la qual cosa no va entendre res quan el jutjat i les administracions de la finca on té el seu pis llogat li van dur a terme el desnonament mentre ella no estava. I és que, efectivament, es tractava d'un error. El desallotjament de l'habitatge hauria d'haver-se dut a terme en l'àtic del mateix edifici, i no en el sobreàtic, on viu l'anciana.Encara que l'advocat de Rosario va aconseguir solucionar el problema als dos dies, hi ha fets que costarà esmenar, com l'absència de tots els objectes, electrodomèstics i, en definitiva, pertinences personals de l'anciana, que es van emportar en desvalisar l'habitatge per a esmenar el suposat deute. Però el que més tristesa li produeix, segons ha confessat en el programa, és haver perdut un diari de memòries que portava escrivint al seu fill des de feia anys i que estava a punt d'arribar a la seva fi.El fill de la dona ha fet una crida als treballadors que van participar en el desnonament per a demanar-los que «si us plau» li retornin les pertinences de la seva mare.