Assalten la caserna de la Guàrdia Civil de Toledo i s'emporten pistoles i uniformes

Els agents ja han realitzat diverses detencions als presumptes assaltants

Actualitzada 27/02/2021 a les 18:23

La Guàrdia Civil ha detingut a diverses persones per l'assalt que ha sofert la passada nit el lloc de l'institut armat de Villafranca de los Caballeros (Toledo), del qual els assaltants han sostret almenys una arma i uniformes.Segons han informat a Efe fonts de la Delegació del Govern a Castella-la Manxa, els fets han tingut lloc de matinada i aquesta tarda han estat detingudes diverses persones en Camuñas (Toledo), com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en les coses, encara que no han concretat el número d'arrestats.Així mateix, han indicat que la Guàrdia Civil està a l'espera d'obtenir una autorització judicial per a procedir a fer un registre domiciliari, encara que no han precisat si és en Camuñas o en Villafranca dels Cavallers.Per part seva, fonts de l'Associació Espanyola de Guàrdies Civils (AEGC) han explicat a Efe que l'assalt s'ha dut a terme per individus que sabien que en el lloc de la Villafranca de los Caballeros no hi havia ningú en aquest moment, perquè la patrulla de guàrdia els havia identificat aquesta mateixa nit, en el marc de la vigilància del compliment de les restriccions establertes per la pandèmia.Aquestes mateixes fonts, han apuntat que els autors del robatori podrien haver-se fet amb almenys dues pistoles, així com amb diferents uniformes i amb altres estris en el lloc, i que la seva detenció ha estat facilitada pel fet que haguessin estat identificats durant la nit per la vigilància de les mesures restrictives derivades de la pandèmia.En una nota de premsa, la AEGC ha lamentat que aquest assalt confirmi els advertiments que fa l'associació que posats com el de Villafranca de los Caballeros, «amb escàs personal i sense mesures de protecció, són un 'pastís' per als delinqüents, que saben que no trobessin cap resistència, perquè en molts d'ells ni tan sols viuen ja els agents i per tant romanen més hores sense vigilància que amb ella».Així mateix, ha apuntat que no és la primera vegada que ocorre un succés d'aquest tipus, ja que «la AEGC ja va denunciar la crema de cotxes oficials a Córdoba o la burxada de rodes a Alicante».Segons aquesta associació «l'ocorregut en Villafranca de los Caballeros és un nou avís al Ministeri de l'Interior perquè prengui d'una vegada mesures que evitin aquests assalts, perquè en aquesta ocasió, com en unes altres, han estat delinqüents comuns però què hagués ocorregut si haguessin estat terroristes?», s'ha preguntat la AEGC.«I si haguessin viscut famílies, com ja va passar en el lloc de Galapagar a Madrid?», ha afegit la AEGC, que ha lamentat que, «una vegada mes, la deixadesa que mostren els responsables de posar solució deixa als guàrdies civils en mans del destí o de la sort i esperant que quan es repeteixi no siguin ells els afectats».