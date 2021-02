Agents antiavalots reforcen la seva formació amb simulacres d'aldarulls

L'objectiu és actualitzar els seus coneixements i la capacitat de resposta davant aldarulls violents als carrers.

Actualitzada 27/02/2021 a les 11:12

La Policia Nacional ha impartit un nou curs per a agents de les UPR -Unitat de Prevenció i Reacció- que actuen com a reforç als seus companys de les UIP, els antidisturbis, amb l'objectiu d'actualitzar la seva formació i resposta davant altercats violents als carrers.Segons informa la Direcció General de la Policia, el XXI curs s'ha desenvolupat a Madrid durant dues setmanes i ha estat impartit precisament per agents de la UIP, amb els quals els seus companys de les UPR han recreat diferents escenaris, com l'entrada i registre a un domicili, manteniment de l'ordre públic o incidents AMOK, com així es denominen a les situacions «fora de control» violentes.Assignatures com a actuació policial davant la violència de gènere, delictes d'odi, primers auxilis, protecció de l'escena del delicte, actuació amb menors o intervencions en esdeveniments públics i esportius han estat les matèries teòriques que han rebut la primera setmana.En aquests últims cinc dies, els agents de les UPR han realitzat exercicis tècnic operatius sobre entrades en immobles, desplegaments, dispositius de control o actuació davant motins.Més de 2.200 agents estructurats en 72 grups i distribuïts en 45 seus territorials componen aquesta unitat, creada en 2013, per a la prevenció, manteniment i, en el seu cas, restabliment de l'ordre i la seguretat ciutadana.En el seu moment, segons el protocol d'actuació de la UPR al qual va tenir accés EFE, aquest nou grup va néixer davant «el progressiu increment en la capital d'Espanya d'esdeveniments, grans esdeveniments i la intensificació del conflicte social», la qual cosa feia necessari «alleujar la càrregues» dels «antiavalots».