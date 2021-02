Un 2,6% de pacients covid presenten problemes neurològics, segons un estudi

Els pacients que van patir un ictus després de passar la covid-19 han registrat un major índex de mortalitat

Actualitzada 26/02/2021 a les 17:38

Un estudi del Servei de Neurologia de l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha revelat que només un 2,6% dels pacients hospitalitzats amb covid-19 presenten complicacions neurològiques, les més freqüents neuromusculars, ictus o encefalopaties agudes.L'estudi es va realitzar entre els pacients de la primera onada de la pandèmia que van necessitar avaluació i atenció neurològica, la qual cosa va permetre realitzar l'anàlisi de manera directa, i no de forma retrospectiva.«Aquest estudi és interessant perquè és prospectiu i perquè tots els pacients van ser avaluats de manera sistemàtica pel servei de Neurologia», ha assenyalat el doctor Francisco Granda, que ha coordinat l'estudi al costat de la doctora Sofía Portela.Dins del grup que va presentar aquests problemes neurològics, destacaven com a afectacions més freqüents les neuromusculars (33,7%), les cerebrovasculars o ictus (27,3%), les encefalopaties aigualides (19,4%), les crisis epilèptiques (7,8%) i una miscel·lània de singlot, tremolor mioclónic, síndrome de Horner i mielitis transversa.Els responsables de l'estudi han ressenyat que els pacients que van patir un ictus després de passar la covid-19 han registrat un major índex de mortalitat.Tant l'ictus com l'encefalopatia són complicacions neurològiques precoces en els pacients de covid-19, ja que apareixen en les dues setmanes inicials, mentre que la patologia neuromuscular apareix a partir de la tercera setmana, han assenyalat des de l'Hospital Gregorio Marañón.No obstant això, segons l'estudi, en aquesta sèrie de pacients no es va trobar evidència d'invasió directa del sistema nerviós central pel coronavirus, sent aquesta «una de les aportacions més significatives» de l'estudi, donat el nivell de dubtes que s'havien generat referent a això durant la pandèmia.L'estudi ha estat difós a través de la Revista Europea de Neurologia, publicació oficial de l'Acadèmia Europea de Neurologia.