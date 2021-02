Qui, quan i amb quina vacuna: així queda el pla de vacunació

El document manté l'edat com a principal factor de risc

Actualitzada 26/02/2021 a les 19:37

Pfizer i Moderna

Grup 1: Usuaris de residències i els seus treballadors.

Grup 2: Sanitaris i sociosanitaris de primera línia.

Grup 3A: Treballadors que, fins i tot no sent de primera línia, tenen un nivell d'exposició alt: treballadors d'àmbit hospitalari i d'atenció primària i de l'àmbit de l'odontologia, higiene dental i personal sanitari que atén pacients sense mascareta més de 15 minuts.

Grup 5: Persones grans.

Grup 5A: Majors de 80 anys.

Grup 5B: Persones de 70 a 79 anys.

Grup 5C: Persones de 60 a 69 anys

Grup 7: Persones amb menys de 60 anys amb condicions de risc alt de covid-19 greu.

Grup 3B major de 55 anys: Personal serveis SP gestió i resposta a la pandèmia; personal sanitari i sociosanitari no vacunat anteriorment; fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, oficines de farmàcia, protètics dentals; personal IIPP.

Grup 3C major de 55 anys: Resta de personal sanitari i sociosanitari no vacunat amb anterioritat.

Grup 6 major de 55 any: Col·lectius amb funció essencial per a la societat

Grup 6A: Forces i Cossos de Seguretat, Emergències i Forces Armades

Grup 6B: Docents i personal d'educació infantil i educació especial

Grup 6C: Docents i personal d'educació primària i secundària

Grup 8: Persones de 56-59 anys

Astrazeneca

Grup 3B ≤55 anys

Grup 3C ≤55 anys

Grup 4: Persones grans dependents de fins a 55 anys.

Grup 6 (6B, 6B I 6C) ≤55 anys

Grup 9: Persones de 45 a 55 anys

Amb qualsevol vacuna

Grup 4: Grans dependents no institucionalitzats. Aquest grup serà immunitzat amb vacunes d'ARN missatger o amb AstraZeneca «en funció de l'edat de la persona i de la factibilitat».

I els qui han passat la covid?

Majors de 55 anys que ja han rebut una dosi: vacunació amb pauta de dues. Majors de 55 anys amb diagnòstic d'infecció després de rebre la primera dosi rebran la segona quan estiguin completament recuperades i hagi finalitzat el període d'aïllament. Menors de 55 anys. Vacunació amb una sola dosi als sis mesos després del diagnòstic d'infecció. Menors de 55 anys amb diagnòstic d'infecció per SARS-CoV-2 després de rebre la primera dosi completaran la pauta als sis mesos.

El Ministeri de Sanitat ha publicat aquest divendres una nova actualització de l'estratègia de vacunació amb els següents grups prioritaris que seguiran als actuals i les recomanacions d'immunització de les persones que han passat la malaltia.El document manté l'edat com a principal factor de risc i sobre la base d'això ha afegit nous grups als acordats la setmana passada, com és el de 56 a 59 anys, mentre que deixa per més endavant la definició de les persones amb patologies cròniques menors de 60 anys que seran immunitzades en primer lloc.Els qui de moment no estaran sotmesos a l'edat són els reclusos: la població penitenciària «es vacunarà més endavant en funció de disponibilitat de vacunes i amb independència de criteris d'edat».«Per raons de factibilitat i d'accés als centres en els quals es troben i, atès el major risc d'exposició i al principi de necessitat i de protecció enfront de la vulnerabilitat, es recomana agrupar i simplificar les activitats de vacunació en aquesta població, ateses les circumstàncies de cada centre. S'utilitzarà la vacuna indicada per a cada intern depenent de les seves circumstàncies individuals (edat)», assenyala.La campanya continuarà anant per una doble via fins que arribin noves vacunes: la marcada pels fàrmacs d'ARN missatger -Pfizer i Moderna-, que reserva als més grans, i la de AstraZeneca, basada en un adenovirus-, de moment per a la població d'entre 45 i 55 anys i treballadors essencials per sota d'aquesta edat.En qualsevol cas, la pauta ha d'administrar-se amb el mateix fàrmac perquè «de moment no hi ha disponibles dades d'intercanvis entre vacunes, encara que hi ha estudis en marxa».Són les que s'han vingut utilitzant en la primera fase que va començar el passat 27 de desembre amb els primers grups diana dels 15 que recull l'estratègia.La pauta de Comirnaty (Pfizer) és de dues dosis de 0,3 ml amb una separació de 21 dies entre ambdues, i la de Moderna és de dues dosis de 0,5 ml amb una separació de 28 dies. Ambdues es continuaran utilitzant per a immunitzar a les persones més vulnerables per raó d'edat elevada o factors de risc relacionats amb un pitjor pronòstic per covid en aquest ordre:En els grups 3A, 4, 5A, 7, 3B, 3C, 6A, 6B i 6C la vacunació «podrà solapar-se per qüestions organitzatives i de factibilitat».En aquest cas, la pauta és de dues dosis de 0,5 ml separades entre 10 i 12 setmanes (preferiblement 12), perquè s'ha apreciat una eficàcia més elevada.Segons l'estratègia, i després de revisar detalladament la informació de seguretat d'aquest medicament en persones amb una o més patologies, com malalties cardiovasculars, respiratòries o diabetis, que representaven el 39,3% del total de participants en els assajos clínics, conclou que el perfil de seguretat és similar al de la resta d'intervinents.«Per tant, no existeixen problemes de seguretat ni contraindicacions per a l'ús d'aquesta vacuna en persones amb malalties o tractaments. A més, les dades d'eficàcia de la vacuna són similars en els participants sense i amb patologies», afirma el document, que reserva AstraZeneca per a aquests col·lectius:La vacunació dels grups 6B, 6C i 9 podrà solapar-se per qüestions organitzatives i de factibilitat.Aquest col·lectiu inclou als que han sol·licitat el reconeixement i als quals no l'hagin fet encara però estigui «mèdicament acreditat per tenir malalties que requereixin intenses mesures de suport per a desenvolupar la seva vida», estiguin o no institucionalitzats.Les persones que són remunerades per atendre'ls a les seves llars «es vacunaran en la mateixa visita» si no ho han fet abans.La gran majoria de les persones infectades per SARS-CoV-2 produeixen anticossos neutralitzadors, a més d'estimular la inducció de resposta de cèl·lules T; el nombre de casos amb reinfecció documentada és molt baix en els 6 mesos posteriors al diagnòstic, però encara no és clar en quin percentatge estan protegits els que han passat la malaltia i per quant temps.Ateses aquestes premisses, el document divideix en quatre grups les persones que han estat contagiades: