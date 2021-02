L'IPC baixa cinc dècimes al febrer a l'Estat i se situa en el 0,0%

Hi ha influït, entre d'altres, el descens del preu de l'electricitat i l'augment dels carburants i combustibles

Actualitzada 26/02/2021 a les 09:57

La inflació anual estimada per al mes de febrer a l'Estat es va situar en el 0,0%, cinc dècimes per sota la xifra registrada al gener, segons l'indicador avançat de l'IPC publicat aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En aquest comportament destaca la baixada dels preus de l'electricitat, que va ser superior en aquest mes que en 2020, juntament amb la dels preus dels serveis d'allotjament i paquets turístics, que van augmentar menys del què ho van fer ara fa un any.Per contra, van pujar els preus dels carburants i combustibles davant el descens del febrer del 2020. D'altra banda, la variació mensual va ser del -0,6% respecte el mes de gener, segons l'INE.