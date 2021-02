Espanya supera les 69.000 defuncions per coronavirus durant la pandèmia

El Ministeri de Sanitat ha informat aquest divendres de 8.341 infectats nous de covid-19, fet que deixa la xifra global de contagis a l'estat espanyol en 3.188.553 casos confirmats per proves diagnòstiques. La xifra de víctimes per coronavirus s'ha incrementat en 329 persones des de dijous i ja són 69.142 els morts per la pandèmia a Espanya. Madrid encapçala la xifra de contagis en els últims 7 dies amb 8.570 casos, seguida de Catalunya amb 6.976. Per darrere, Andalusia amb 5.755 i el País Basc amb 2.477. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 583.862 casos. Just després se situa Catalunya amb 577.701 casos confirmats.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Madrid amb 1.077, seguida del País Basc amb 308 i Castella i Lleó amb 230. A Andalusia n'hi ha hagut 204, com a l'Aragó, i a les Canàries 200. A Catalunya n'hi ha hagut 101.Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 69.142 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 329 més que dijous. Segons l'informe del Ministeri, 862 s'han produït en els darrers 7 dies. D'aquestes, a Andalusia n'hi ha hagut 185, al País Valencià 135 i a Madrid 119. A Catalunya n'hi ha hagut 35.Des de l'inici de la pandèmia 315.729 persones de l'estat espanyol han hagut de ser hospitalitzades per covid-19, de les quals 27.501 han anat a l'UCI. Els últims 7 dies hi ha hagut 2.208 hospitalitzats, 200 dels quals a Unitats de Cures Intensives. La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 87.310 i 6.280 a l'UCI. L'última setmana han ingressat a Madrid 303 persones, 23 a l'UCI. Catalunya comptabilitza des de l'inici de la pandèmia 39.324 hospitalitzats (3.089 a l'UCI) i 197 en els darrers 7 dies (10 a l'UCI).Pel que fa a la situació de la capacitat assistencial i l'activitat de la covid-19 als hospitals, en aquests moments hi ha 12.207 pacients hospitalitzats per covid-19 que ocupen el 9,67% del total de llits hospitalaris de l'Estat. A Catalunya hi ha 2.422 persones hospitalitzades per covid-19, el 9,59% de llits. També hi ha 3.021 ingressos en UCI a l'Estat, un 28,77% dels llits de cures intensives totals que hi ha a Espanya. A Catalunya n'hi ha 567, el 38,41% del total. Això vol dir que prop de 4 de cada 10 llits d'UCI del Principat estan ocupats ara com ara per malalts de covid-19.En les darreres 24 hores hi ha hagut 1.022 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 1.461 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, a Catalunya n'hi ha hagut 227 i a Madrid 225.