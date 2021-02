Es prorroguen fins al 16 de març els controls fronterers entre Espanya i Portugal

Els controls frontereres entre Espanya i Portugal es mantindran fins al 16 de març. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest divendres la pròrroga d'aquesta mesura, que es va fer efectiva el 30 de gener i expirava aquest dilluns. El govern espanyol constata la millora de la situació epidemiològica tant a l'Estat com a Portugal però afegeix que la situació «recomana mantenir encara un temps els controls».Segons l'ordre del Ministeri de l'Interior, només està permesa la circulació de persones per motius laborals, per visitar cònjuges o parelles, i la de residents o estudiants. A més, les entrades i sortides a través de la frontera interior terrestre només es podrà fer pels passos autoritzats i durant els horaris que s'estableixin.