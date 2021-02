El Corte Inglés proposa un pla voluntari de baixes que pot afectar 3.000 empleats

D'aquests, 2.500 seran treballadors dels centres comercials i 500 pertanyents als serveis corporatius

El Corte Inglés proposarà als sindicats un pla voluntari de baixes per a un màxim de 3.000 empleats, dels quals 2.500 seran treballadors dels centres comercials i 500 pertanyents als serveis corporatius, segons han informat fonts coneixedores d'aquesta decisió i que recull el diari 20 minutos. El gegant comercial presidit per Marta Álvarez abordarà aquest dissabte amb els sindicats el pla de reordenació, que afectarà més d'un 4% de la plantilla, integrada per uns 63.000 treballadors.Les mateixes fonts han explicat que l'objectiu d'aquest pla, dirigit a tots els treballadors fixos de l'empresa, és adaptar-se a les noves circumstàncies i adequar els recursos de l'empresa a les necessitats actuals en un context marcat per la covid-19.Després de la comunicació als sindicats, es crearà la comissió negociadora que serà la que estableixi les condicions del pla, la figura jurídica del qual està per definir i entre les quals podrien figurar baixes incentivades.