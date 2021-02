Els progenitors podran decidir a quins vídeos poden accedir els seus fills

Actualitzada 25/02/2021 a les 08:46

Youtube té previst incorporar una nova funcionalitat perquè els menos de 13 anys puguin accedir a la plataforma amb el compte dels seus pares. D'aquesta manera, els progenitors podran decidir que poden veure els seus fills. La nova opció encara està en fase de proves.La xarxa social ja va treure al 2015 un canal per a menors, Youtube Kids, però aquest és molt infantil per als adolescents i preadolescents.A més, des de fa temps, quan es puja un vídeo a Youtube la plataforma pregunta si el contingut està creat especificament per a nens.