Victoria Abril se suma al club de famosos negacionistes

«Les vacunes són experiments sense provar» ha dit durant una roda de prensa

Actualitzada 25/02/2021 a les 18:51

L'actriu Victoria Abril, Premi Feroz de Honor 2021, ha posat avui contra les cordes a l'organització d'aquests guardons, en clamar contra les vacunes anticovid i la gestió de la pandèmia.«Això no és covid, és un coronacirc», ha assenyalat l'actriu, sense mascareta i despreocupada per ser titllada de «negacionista», en una roda de premsa a Alcobendas (Madrid).«Som conills d'Índies, les vacunes són experiments sense provar que ens posen de pressa i des que ens vacunen hi ha més casos positius», ha dit.El motiu de la roda de premsa era la concessió del Feroz de Honor per part de l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya (AICE) en reconeixement a la seva trajectòria, especialment activa els anys 80 i 90 i marcada pel seu treball amb directors com Vicente Aranda o Pedro Almodóvar.Però abans fins i tot de començar, mentre li feien fotografies, la covid ha estat la protagonista: «El cabell no me'l tallo fins que em tornin les llibertats», ha afirmat lluint una llarga cabellera.I ha afegit: «La por t'impedeix viure, pitjor que perdre la vida és perdre la raó de viure, ja n'hi ha prou».En una entrevista posterior amb Efe, la protagonista de 'Kika', d'Almodóvar, s'ha reafirmat en les seves polèmiques declaracions: «Si veus la tele i no surts et creus que la gent està morint pels carrers, però la gent està morint com cada any, l'any 2020 no hi ha hagut més morts que el 19, on està la pandèmia?», s'ha preguntat.«Tot això és per a confinar-nos i alienar els nostres drets i llibertats fonamentals i convertir-nos en esclaus i en rates de laboratori», ha insistit, «i perquè Amazon guanyi en dos mesos d'epidèmia tots els diners que ens ha donat la UE per fer-hi front».Els organitzadors dels Premis Feroz s'han desmarcat d'aquestes declaracions d'Abril i han garantit l'estricte compliment del protocol sanitari en la cerimònia de lliurament que se celebrarà el 2 de març en el Teatre Coliseum de Madrid.«Com a presidenta dels Premis Feroz. He de deixar clar que no compartim en absolut l'opinió de Victoria Abril sobre la covid-19; continuem treballant per uns #Feroz2021 i una cultura segura», ha assenyalat en un tuit la presidenta de la AICE, María Guerra.El comitè organitzador ha enviat, a més, un comunicat en el qual garanteix que la gala del dimarts «complirà escrupolosament amb el protocol de seguretat sanitària vigent i l'organització exigirà també a tots els assistents el seu estricte compliment».