Va llençar a la brossa tres gossos, dos van morir i la van trobar gràcies a una prova d'ADN

La dona, de 66 anys, s'enfronta a una pena de presó d'entre sis i divuit mesos

Actualitzada 25/02/2021 a les 16:47

La Guàrdia Civil a La Rioja ha investigat a una dona de 66 anys i veïna de Santo Domingo de la Calzada com a presumpta autora d'un delicte de maltractament i abandonament d'animals amb resultat de mort, per llençar a un contenidor tres cadells de gos vius, dels quals després van morir dos.El 8 d'octubre de 2020, la Policia Local de Santo Domingo i la Protectora d'Animals Whanau, van informar el Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil a La Rioja sobre l'aparició, a l'interior d'un contenidor, d'una bossa d'escombraries amb tres cadells de gos nounats i encara vius.Els cadells van ser traslladats a un centre veterinari, però dos d'ells van morir dies després, ha detallat aquest dijous la Guàrdia Civil en una nota.La recerca dels agents del Seprona, després d'un avís de la Protectora d'Animals Whanau, va constatar la publicació, en la xarxa social Facebook, d'un anunci en el qual es donava en adopció a una gossa i als seus dos cadells nounats, aquests últims amb similituds morfològiques i edat als trobats en el contenidor d'escombraries.Per això, els agents del Seprona van extreure mostres de saliva dels animals que es regalaven i del cadell supervivent trobat a l'interior del contenidor, per a, mitjançant proves d'ADN realitzades pel Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil a Madrid, poder confirmar la relació de germanor.Aquestes proves d'ADN van donar un resultat positiu, amb què es va demostrar que els cadells que es regalaven i els trobats en el contenidor eren de la mateixa ventradaLes actuacions han estat posades a la disposició de l'Autoritat Judicial.La investigada, de nacionalitat espanyola, s'enfronta a una pena de 6 a 18 mesos de presó i inhabilitació especial de 2 a 4 anys per a l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per a la tinença d'animals, ha detallat la Guàrdia Civil.