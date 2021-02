Un de cada deu infectats amb covid-19 té símptomes dotze setmanes després

Aquests inclouen des de dolor muscular i al pit, fatiga, problemes de respiració i llacunes mentals

Actualitzada 25/02/2021 a les 13:58

Una de cada deu persones afectades per la covid-19 presenta símptomes dotze setmanes després d'haver superat la infecció, ha revelat aquest dijous l'Oficina Europea de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que va instar a considerar el denominat covid persistent una prioritat per a les autoritats sanitàries.Segons un informe sobre covid de llarga durada presentat per l'Observatori Europeu de Sistemes i Polítiques de Salut, al voltant d'una quarta part dels malalts continua tenint símptomes un mes després, una condició que inclou des de dolor muscular i al pit, fatiga, problemes de respiració i llacunes mentals.La probabilitat de patir covid persistent no sembla estar associada amb la severitat de la infecció inicial i alguns grups estan aparentment més disposats a sofrir-la, com els treballadors sanitaris i les dones, segons l'informe.«Es tracta d'una malaltia que pot tenir un impacte enorme en la vida de la gent. Molts són incapaços de tornar a treballar o tenir una vida social, molts han descrit com afecta a la seva salut mental, sobretot perquè la seva evolució varia sovint», ha assenyalat en roda de premsa Martin McKee, un dels autors de l'informe.L'OMS va defensar la necessitat d'un enfocament multidisciplinari per avaluar i gestionar aquest tipus de covid, desenvolupar nous tractaments, fomentar la recerca i impulsar mesures destinades a protegir els drets laborals i socials dels treballadors afectats.«Els qui pateixen covid persistent necessiten ser escoltats si volem entendre les conseqüències a llarg termini i la recuperació de la covid-19. És una clara prioritat per a l'OMS i de la màxima importància. Hauria de ser-ho per a cada autoritat sanitària», ha assenyalat el director d'OMS-Europa, Hans Kluge.