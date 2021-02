Simón alerta que cal ser «molt curós» amb l'aixecament de restriccions per Setmana Santa

En tot cas, Simón ha recordat que, malgrat el descens, Espanya continua a hores d'ara ocupant més llits d'UCI amb malalts de covid que els que ocupava en el pic de la segona onada. «Seria trist que ara tornéssim a tenir més casos», ha dit, a l'hora que ha afirmat que el sistema sanitari «no té capacitat de reacció» davant d'un hipotètic gir ascendent de la corba.En aquest sentit Simón ha lloa «l'esforç titànic» que ha dut a terme el col·lectiu sanitari des de l'inici de la pandèmia i ha opinat que el «repte» és aconseguir un sistema amb la mateixa capacitat de reacció «però amb un esforç menor».La roda de premsa habitual dels dijous per informar de l'última hora de la pandèmia ha comptat també amb la presència de la secretària d'Estat de Sanitat, Silvia Calzón, que, a preguntes dels periodistes, s'ha referit a la possibilitat d'aixecar la restricció de la vacuna d'AstraZeneca a majors de 55 anys com ha fet Itàlia.Segons ha dit, l'administració està pendent tant de l'estudi que la mateixa empresa duu a terme als EUA com de l'experiència en països on no s'aplica la restricció. Ha assegurat que ja hi comença a haver algun informe en aquest sentit, tot i que encara no ha superat tots els filtres de contrast, i ha subratllat que Espanya continua en la fase de recopilar informació.Finalment, sobre la discussió a l'entorn d'un passaport de la covid-19, tant Calzón com Simón han opinat que és un tema complexe per al qual cal valorar multitud de variables, i han recomanat mantenir un «perfil baix» mentre s'analitzen totes i s'arriba a una conclusió.