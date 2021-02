Sanitat treballa en mesures comunes per a Setmana Santa i evitar el que ha passat per Nadal

Actualitzada 25/02/2021 a les 10:46

El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes treballen en una bateria de mesures per evitar, com ha ocorregut anteriorment amb altres dates assenyalades com el Nadal, que la Setmana Santa posi en perill el descens de la incidència i propiciï una nova onada.Des de la setmana passada, la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) treballa en l'elaboració d'un document de mesures a adoptar «de manera compartida» per a consolidar la caiguda dels contagis que Espanya encadena des de fa dies, segons ha revelat aquest dimecres la ministra de Sanitat, Carolina Darias.Tant el Govern com els consellers tenen «especial sensibilitat» a evitar costi el que costi que es torni a repetir «un increment no desitjat» de la incidència després d'«un període en el que es relaxen en excés les mesures» i que, per les característiques de les dates, comporten una major mobilitat i contactes socials.De fet, el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, ha admès que la desescalada de l'estiu va ser massa ràpida i ha considerat que això és una lliçó perquè tothom assumeixi com a propi el repte d'evitar la quarta onada.Per això, les dues administracions estan «treballant de manera coordinada» per portar pròximament al CISNS un document «d'actuacions compartides» perquè els ciutadans sàpiguen, «setmanes abans de la Setmana Santa, què es pot fer i què no», ha subratllat la ministra.