Nestlé retira diverses begudes dels supermercats per la possible presència de residus

Afecta a les marques Nescafé Shakissimo i Nesquik Shake

Actualitzada 24/02/2021 a les 18:29

L'empresa Lactalis Nestlé Productes Frescos (LNPF) ha informat l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) de la retirada del mercat de diversos lots de les seves begudes làcties tipus shake (marques NescaféShakissimo i Nesquik Shake), copa xoco nata HORASmarca El Corte Inglés) i copa xoco nata marca Milsani (ALDI), a causa de la possible presència de residus d'aigua oxigenada, utilitzada per a la desinfecció dels envasos, tal com informen des de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN).«L'empresa Lactalis Nestlé Productes Frescos (LNPF) ha informat la AESAN de la retirada del mercat de diversos lots de les seves begudes làcties tipus shake (marques Nescafé Shakissimo i Nesquik Shake), copa xoco nata (marca El Corte Inglés) i copa xoco nata marca Milsani (ALDI), a causa de la possibilitat de residus d'aigua oxigenada utilitzada per a la desinfecció dels envasos abans de l'ompliment dels productes, la qual cosa podria provocar un sabor picant i irritació en la boca», expliquen.L'empresa LNPFha informat també clients i consumidors perquè procedeixin a retirar el producte de la venda al públic a través d'enllaços que han posat a servei del consumidor.«Aquesta mateixa informació ha estat també rebuda en la AESAN a través de la xarxa d'alerta europea (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) i traslladada per la AESAN a totes les comunitats autònomes, a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI), a fi que continuï i es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització».Es recomana a les persones que tinguin en el seu domicili aquests productes, s'abstinguin de consumir-los i segueixin les indicacions assenyalades per l'empresa per a la seva devolució.