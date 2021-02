Manolo Escobar «ressuscita» per mofar-se de Hasel

Un vídeo s'ha fet viral en les darreres hores

Actualitzada 25/02/2021 a les 20:46

Pablo Hasel està en boca de tothom en els últims dies després del seu empresonament. En les darreres hores, a més, s'ha fet viral un vídeo, creació per a Twitter per part de l'usuari @HemerotecaFilm, en el qual es ressuscita a Manolo Escobar per mofar-se de Hasel.



En el vídeo, Manolo Escobar torna a la vida, es transforma en Hasel i es posa a cantar una de les cançons més emblemàtiques de l'artista.