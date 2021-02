Les mutacions del coronavirus podrien obligar a vacunar cada any

Merkel ha indicat que les noves variants més contagioses s'estan propagant per tota Europa

La canceller alemanya, Angela Merkel, ha advertit que per culpa de les mutacions del coronavirus podrien ser necessàries campanyes de vacunació anuals com les de la grip per a controlar la pandèmia.«A causa de les mutacions potser hem d'estar molts anys en la situació d'haver de vacunar una vegada i una altra (contra el coronavirus) com fem amb la grip», ha manifestat la canceller.Merkel ha indicat que les noves variants més contagioses -les detectades al Regne Unit, el Brasil i Sud-àfrica- s'estan propagant per tot el bloc comunitari -especialment per algunes regions del continent- i que això suposa un factor de risc.