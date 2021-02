La Xina tindrà el poder de controlar el clima

La realitat torna a superar a la ficció. Porten anys practicant la sembra de núvols i estan decidits a anar un pas més enllà. El passat 2 de desembre de 2020, el Consell d'Estat va emetre un comunicat en el qual anunciava la posada en marxa d'un projecte perquè la Xina manegi el clima, tal com detalla 20 Minutos.Segons el document, la Xina tindrà un sistema de modificació del clima desenvolupat de cara al 2025, amb avanços en recerca fonamental i I + D en tecnologies clau, millores constants en la modernització i serveis refinats, una millora clara en la prevenció integral contra riscos de seguretat i optimització de sistemes i polítiques mediambientals.En concret, de cara al 2025 pretenen crear pluja artificial o neu en una àrea superior als 5,5 milions de quilòmetres quadrats, és a dir, més de 57% del total de la seva superfície. Per a fer-se una idea, Espanya té 505.000 quilòmetres quadrats. A banda, aconseguiran suprimir la calamarsa en 580.000 quilòmetres quadrats. Una dècada després, l'any 2035, l'objectiu és que la modificació del clima de la Xina arribi «a un nivell avançat mundial en termes d'operació, tecnologies i serveis».Aquest projecte, expliquen en la circular, hauria de servir per a millorar el treball en diversos camps: l'estimació de desastres com a sequeres i calamarsa, treballs de zonificació en àrees de producció agrícola, plans de treball normalitzats per a regions que necessiten protecció i restauració ecològica, i respostes d'emergència importants per a fer front a esdeveniments com a incendis forestals o de pasturatges i altes temperatures inusuals o sequeres.