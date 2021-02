Estava previst que aquests comencessin a principis del mes de març

Actualitzada 25/02/2021 a les 14:39

La vacuna del Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) que ara per ara va més avançada ha sofert un retard. I és que segons ha indicat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, l'inici de l'assaig amb humans s'ajornarà un mes. Estava previst que aquests comencessin a principis del mes de març, però això no podrà ser fins al mes d'abril.Segons va anunciar el CSIC, el candidat vacunal MVA-CoV-2 té una eficàcia del 100% en ratolins. Aquest utilitza com a vehicle el virus vacuna modificat d'Ankara per a transportar una proteïna del SARS-CoV-2 (la S) que estimuli la defensa immunitària contra el coronavirus.El centre d'investigacions col·labora amb l'empresa biotecnològica estatal Biofabri, del grup Zendal, per a produir la vacuna en condicions d'ús en éssers humans. Es tracta del projecte més avançat de vacuna dels tres que està impulsant el CSIC.