La primera vacuna produïda a Espanya podria rebre el vist-i-plau a l'abril

La vacuna de Novavax estan donant «bons resultats» fins i tot amb noves variants com la sud-africana

Actualitzada 25/02/2021 a les 16:42

La vacuna de Novavax podria rebre a l'abril el vistiplau de l'Agència Europea del Medicament, segons calcula la companyia farmacèutica gallega Grup Zendal, la primera empresa espanyola a fabricar completament un tractament immunològic contra la covid-19.Així ho ha avançat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, durant la seva visita aquest dijous a les instal·lacions de Biofabri, una de les divisions de Grup Zendal, que ja treballa amb el principi actiu de la vacuna de la farmacèutica estatunidenca Novavax.Darias ha indicat en roda de premsa que «a partir d'abril, d'ara endavant», esperen a Grup Zendal, «amb tota la prudència», comptar amb aquesta autorització, i que de moment els assajos clínics en fase tres estan donant «molt bons resultats, esperançadors», fins i tot amb noves variants com la sud-africana.Grup Zendal té també un acord de col·laboració amb la Coalició per a la Promoció d'Innovacions per a la Preparació davant Epidèmies (CEPI), cofinançada per la Fundació Bill i Melinda Gates, que Biofabri també es dedicaria en part a l'ompliment i acabat de vacunes.I, addicionalment, col·labora amb el Centre Superior de Recerques Científiques (CSIC) en altres candidats de vacunes contra la covid-19.La que està més avançada és la que desenvolupen els viròlegs Mariano Esteban i Juan García Arriaza, que ha mostrat una eficàcia del 100 per cent en els assajos en ratolins.Ara es troba en fase preclínica i les proves clíniques es retardaran un mes, ha indicat el director general de Zendal, Andrés Fernández, perquè segons ha dit han observat que «es pot millorar la seva eficàcia».