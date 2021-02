La paraula que li va costar 1,3 milions d'euros

Un concursant de 'Pasapalabra' es queda a una sola paraula d'aconseguir el pot

Actualitzada 25/02/2021 a les 21:58

Pablo Díaz no va aconseguir emportar-se aquest dijous el pot del Rosco de Pasapalabra amb 1.294.000 euros després de 171 programes i 8 mesos d'emissió després de fallar l'última lletra que li quedava, la h.



«Nom del militar cartaginès del segle III A. C. sobrenomenat El Gran i partidari de la pau amb Roma», va preguntar Roberto Leal. Pablo va dubtar entre diversos, però al final va contestar «Hierón», fallant la resposta, ja quela correcta era Hannón.El jove va començar El Rosco amb 167 segons per a enfrontar-se a les preguntes que li va realitzar Roberto Leal. Pablo va anar contestant correctament o passant el torn fins que va arribar a la lletra Z, acabant la primera volta.La primera volta de preguntes la va acabar amb les lletres B,C, H, I, M, Q, T, O i X pendents de resposta, i va començar la segona encertant la B i la C, passant fins a la T, que la va encertar, en l'O va tornar a passar i va tancar la volta encertant la X.En la tercera, va posar la directa i va contestar correctament a totes excepte la h, que va deixar fins al final.Mancant tan sols 18 segons, Leal li va preguntar què faria amb més de milió d'euros: «El primer, ajudaria als meus pares, després m'independitzaria i, com m'encanta estudiar, ho invertiria en això», va afirmar el concursant.Mancant 7 segons va respondre de manera errònia a la pregunta del general cartaginès –va dir Hierón i la correcta era Hannón–, quedant-se sense el pot del rosco del programa.