Actualitzada 25/02/2021 a les 11:14

Finalment, el servei inclou millores en la importació de xats, que en el cas d'aquells amb menys de mil missatges veuran que els missatges importats apareixen ordenats amb les seves dates originals.

La nova versió de Telegram incorpora tota una sèrie de novetats. Entre ells hi ha la incorporació del codis QR que permetran accedir als usuaris a un grup o canal específic d'una forma més simple. A més, comptarà amb accessos directes que permetran anclar a la pantalla d'inici les converses més importants per a l'usuari.La plataforma ja s'ha consolidat entre la població i ja són cada cop més les persones que l'utilitzen. La nova actualització permetrà als usuaris reportar els canals o grups il·legals.També ha ampliat el temporitzador per eliminar els missatges de tots els xats i ha ampliar la capacitat dels grups, que ara podran tenir un nombre il·limitat de membres.