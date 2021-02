L'experiència de trobar-se una arna de la grandària d'una mà

Una dona es va topar amb una a Austràlia, una varietat que pot mesurar fins a 15 cm de llarg i 23 d'ample

Actualitzada 24/02/2021 a les 18:46

Imagina estar passejant pel carrer i trobar una espècie d'insecte gegantesc que mai havies vist i que et sorprèn alhora que t'espanta. Això només podria passar a Austràlia. I així li va succeir a Pam Taylor, una dona de la ciutat de Brisbane (Queensland, Austràlia) que es va topar amb una enorme arna posada en una branca, informa 20 minutos.La dona va compartir la seva troballa aquest dimarts en un grup de Facebook d'aficionats als insectes i va sorprendre els usuaris per la grandària que tenia, ja que era fins i tot més gran que la seva mà.Alguns internautes desconeixien quin tipus d'insecte era, però altres van apuntar que podria tractar-se d'una arna gegant de la fusta, una espècie d'Austràlia i Nova Zelanda que pot mesurar fins a 15 centímetres de llarg i 23 d'ample amb les ales obertes.Segons va explicar Pam Taylor, aquest dimecres va tornar per a comprovar l'estat de la bestiola després que hi hagués hagut tempesta durant la nit i, per a la seva sorpresa, es va trobar no sols amb què seguia allí, sinó que hi havia un altre més amb la que s'estava acoblant. «Sens dubte, l'arna ha estat ocupada», va comentar en la seva pròpia publicació.