Actualitzada 25/02/2021 a les 07:52

Els Bombers de la Generalitat treballen des de les 4.48 hores en un incendi en una indústria química de Gavà (Baix Llobregat). Segons el cos, no hi ha cap risc per a la població.Cap a les 7.30 hores l'incendi està contingut dins d'una sitja i evoluciona bé. En un primer moment hi han anat 11 dotacions però aquest matí només hi treballaven cinc.