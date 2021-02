«El diable ja és aquí»: Por a la variant californiana del coronavirus

Aquesta variant seria més contagiosa i apuntaria a ser la predominant

Actualitzada 25/02/2021 a les 12:02

Els científics estan atemorits per una nova variant del coronavirus que diuen haver localitzat. Es tracta de la de Califòrnia. Aquesta, segons alguns experts, seria la més contagiosa de totes, més inclús que les del Regne Unit, Brasil i Sud-àfrica, que superen amb escreix el poder contagiós de la de Wuhan.



Que una variant pugui ser molt contagiosa pot ser sinònim que sigui també la predominant a la llarga, motiu pel qual s'ha alçat la veu d'alarma amb aquesta nova tipologia.Tal com recull el diari Los Angeles Times, aquesta variant també evitaria els anticossos generats per vacunes contra la covid-19. En l'esmentat article, el doctor Charles Chiu assegura que «el diable ja és aquí», tot afegint que «ens regim pel que diu la ciència, tot i que m'agradaria tenir millors nodícies i poder dir que aquesta variant no és significativa».