Descobreixen el mecanisme que utilitza el cervell per recordar millor

Exagera les diferències entre esdeveniments similars per intentar evitar confusions

Actualitzada 24/02/2021 a les 12:31

Per a recordar esdeveniments semblants, el cervell exagera la diferència entre ells. Això dóna com a resultat patrons d'activitat cerebral divergents però un millor rendiment de la memòria, segons una nova recerca publicada a 'JNeurosci'.La memòria és subjectiva, la qual cosa fa que diferents persones recordin el mateix esdeveniment de manera única i les persones exageren la diferència entre esdeveniments similars en la seva pròpia vida. No obstant això, aquest tipus de biaix pot resultar avantatjós quan ajuda al cervell a distingir entre coses similars i evitar confusions.En l'estudi, els participants van memoritzar diferents conjunts de cares aparellades amb objectes de colors. Alguns objectes eren idèntics excepte per lleugeres diferències de color. Al començament de l'entrenament, els participants van tenir dificultats per a distingir parells quan els objectes eren gairebé idèntics. No obstant això, després de dos dies de pràctica i proves, el rendiment va millorar.Després, als participants se'ls va mostrar una cara i van imaginar l'objecte corresponent mentre els investigadors van mesurar la seva activitat cerebral amb fMRI. Recordar dos objectes similars va resultar en diferents patrons d'activitat en el solc intraparietal, una àrea del cervell involucrada en l'aspecte subjectiu de la memòria.Com més diferent sigui l'activitat cerebral, millor serà el rendiment de la memòria dels participants i més van exagerar la diferència de color en una prova posterior a l'escaneig.