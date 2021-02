Coca-cola aposta per Espanya per una prova pilot revolucionària

Distribuirà nous envasos per provar l'acollida del públic

Actualitzada 25/02/2021 a les 18:21

Coca-cola realitzarà una prova pilot que podria canviar la forma de beure per sempre i ha decidit que aquesta es realitzi a territori espanyol.L'empresa té la intenció d'adaptar-se al nou model de tap adherit a l'ampolla, com fan altres marques, i la prova arrencarà durant el maig d'aquest 2021.Durant les següents onze setmanes, es posaran a la venda quatre milions d'envasos amb el nou tancament en ampolles de plàstic de 500ml de Coca-cola, Fanta, Sprite i Schuss.Catalunya, Balears, Aragó, Canàries, el centre i el sud de la península seran els indrets exclusius on es comercialitzarà i, segons l'empresa, han escollit Espanya perquè vol posar a prova la producció, primer, en climes càlids.