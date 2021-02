Al Japó es crea un Ministeri de la Solitud per a combatre l'augment de suïcidis a causa de la pandèmia

Es calcula que prop de 20.000 persones es van treure la vida voluntàriament durant el 2020 al país nipó

Actualitzada 24/02/2021 a les 10:53

La solitud és un sentiment que si es produeix durant un temps molt prolongat pot portar a malalties psicològiques com la depressió o directament al suïcidi. Amb l'arribada de la covid s'han reduït notablement els contactes entre persones i per tant ha augmentat aquesta sensació de solitud entre la població.Al Japó s'ha registrat un important increment en el nombre de suïcidis durant el 2020, provocat per la pandèmia i el confinament. Per això, i com a mesura per a frenar-ho, ha decidit crear un ministeri per a tractar aquests assumptes.Es diu el Ministeri de la Solitud i Tetsushi Sakamoto, el seu ministre, va assumir el càrrec creat el 12 de febrer. En el seu discurs d'inauguració, va assegurar que anava a combatre la solitud i les seves conseqüències, «incloent el tema de la creixent taxa de suïcidis de dones sota la pandèmia».La seva labor serà la de mantenir més unides a les persones entre si, en plena era de l'auge de les tecnologies i pantalles, on el contacte humà tendeix a reduir-se: «Espero realitzar activitats per a prevenir la solitud social i l'aïllament i protegir els llaços entre les persones». segons apunta la CNN.Es calcula que prop de 20.000 persones es van suïcidar durant el 2020 al país i des de l'estat nipó admeten que «el nombre de suïcidis està en una tendència creixent». Suposa el primer augment en aquestes xifres des de 2011, per això la preocupació de l'executiu.