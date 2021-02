Vacunes d'aire contra la covid al Brasil

En almenys quatre ciutats, infermeres van injectar xeringues buides a ancians

Actualitzada 24/02/2021 a les 16:26

Infermeres d'almenys quatre ciutats brasileres haurien injectat xeringues buides a ancians en el marc de la vacunació contra la covid, segons explica El Mundo en un article.



El més cruel va ser la forma d'enxampar in fraganti a una infractora. Una infermera va injectar una xeringa a un ancià de 90 anys, escena que van enregistrar amb el telèfon mòbil els seus familiars, emocionats, feliços. Quan van revisar el vídeo, van comprovar com la xeringa estava buida.La tècnia en infermeria, en el moment de presentar la seva declaració en comissaria, va dir que «no sabia per què havia fet allò, que mai havia comès cap errada com aquella en deu anys de professió». «Va al·legar que estava cansada i estressada», tal com explica el diari, que detalla més casos.L'escàndol de les «vacunes del vent», com se les coneix al Brasil, és un dels múltiples problemes que està tenint la campanya d'immunització en aquell país, on es va començar a vacunar més tard que en la majoria de països veïns, concretament, el 17 de gener.