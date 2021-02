Treball i Hisenda estudien evitar que el cobrament d'un ERTO perjudiqui en la declaració de la renda

Tenir dos pagadors en elaborar la renda pot comportar l'obligatorietat de presentar-la o que surti a pagar si no s'han aplicat les retencions corresponents

Actualitzada 24/02/2021 a les 16:08

El secretari d'Estat d'Ocupació i Economia Social, Joaquín Pérez Rey, ha assenyalat aquest dimecres que estan treballant amb l'Agència Tributària amb la idea d'evitar que els treballadors que han rebut prestacions del SEPE per estar en un ERTO tinguin una «especial penalització impositiva».Durant la seva intervenció en un debat organitzat per Servimedia sobre la negociació col·lectiva, Pérez Rey ha apuntat que s'està parlant amb l'Agència Tributària davant la situació que poden afrontar molts treballadors en la declaració de la renda per haver tingut dos pagadors, la seva empresa i el SEPE durant el temps que hagin estat en ERTO.«Ja hem avançant en aquest terreny i la idea és que els treballadors no tinguin una especial penalització impositiva per haver cobrat del SEPE», ha afirmat Pérez Rey.Tenir dos pagadors en elaborar la renda pot comportar, per exemple, l'obligatorietat de presentar-la, ja que el llindar mínim varia, o que surti a pagar si no s'han aplicat les retencions corresponents.L'obligació de presentar la declaració de la renda amb dos pagadors baixa a 14.000 euros, en lloc dels 22.000 euros de quan només hi ha un pagador -tret que les prestacions rebudes no superin els 1.500 euros-.En el mateix debat, Pérez Rey ha insistit en la necessitat de modernitzar la negociació col·lectiva a Espanya adaptant-la a la nova realitat econòmica i productiu i ha assenyalat que la intenció de Treball és que siguin els agents socials, patronal i sindicats, els que decideixin, per exemple, en el tema de la prevalença dels convenis.«No és necessari intervenir des de la llei», ha avançat Pérez Rey en un dels temes de la reforma laboral, la prevalença del conveni d'empresa sobre el sectorial, que el Govern vol abordar.Encara que Pérez Rey ha destacat la funció del conveni sectorial, ha insistit que cal retornar a patronal i sindicats «força» per a negociar.«Ells tenen la maduresa suficient, la capacitat de decidir què negocien, en quins àmbits i en quins temps ho fan», ha insistit.En el debat ha participat també l'exministre Manuel Pimentel, i el secretari general del sindicat Fasga, Miguel Venegas.