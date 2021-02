Sánchez anuncia un nou paquet d'ajudes d'11.000 MEUR per a empreses, pimes i autònoms

Actualitzada 24/02/2021 a les 09:24

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres al Congrés que el seu executiu posarà en marxa «en les pròximes setmanes» un nou paquet d'ajudes per valor d'11.000 milions d'euros (MEUR) per a empreses, pimes i autònoms. Segons el president espanyol «és una quantitat important de recursos per seguir donant suport a sectors que creixien abans de la pandèmia i que ara es troben en una situació extremadament complexa, com són l'hostaleria, la restauració i el sector turístic entre altres». «Les ajudes permetran que contractin els treballadors necessaris per a la recuperació econòmica, perquè no només volem salvar empreses i llocs de treball, sinó reforçar-los i crear-ne més», ha afirmat.