Les infidelitats s'han incrementat durant el coronavirus

Una web dedicada a cites fora de la parella determina que un de cada tres homes s'ha saltat el confinament per tenir una trobada

Actualitzada 24/02/2021 a les 10:47

Amb el coronavirus hi ha més infidelitats. Així ho determina Adultery.es, el lloc de cites fora de la parella que està destinat a persones que busquen una nova aventura sense que es conegui la seva identitat.Una enquesta realitzada per l'esmentat portal a 3.400 persones d'entre 18 i 65 anys ha determinat que les infidelitats s'han disparat durant el confinament i els tancaments perimetrals provocats per la pandèmia.El nombre de registres a Adultery.es durant aquests mesos ha crescut de forma exponencial. Per exemple, a Madrid i a Extremadura, dues de les comunitats autònomes on més representativa és la dada, estem parlant del 248% i del 236%, respectivament.Més enllà de l'increment d'usuaris, tal com detallen , també s'ha comprovat «un augment de l'activitat, en un 280%, a tot el país», segons el portaveu de l'empresa. A més, Espanya ha detectat un augment de la infidelitat virtual a través de xats, aplicacions i sexting (enviament de material de tipus sexual a través de telèfons mòbils).Finalment, una dada que aporten sobre les infidelitats és reveladora: gairebé un de cada tres homes s'ha saltat el confinament per tenir una trobada fora de la parella.