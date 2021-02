La vacuna cubana contra la covid-19 entrarà l'1 de març en la seva última fase

El país ha controlat la malaltia amb èxit perquè el total de decessos registrats no supera els 304

La vacuna cubana 'Sobirana 02' entrarà la setmana vinent en la seva última fase, en la qual s'avaluarà la seva eficàcia i seguretat, abans de començar a administrar-la de manera massiva a la població, ha assegurat avui l'investigador italià Fabrizio Chiodo, que treballa en el projecte amb l'Institut de vacunes Finlay de Cuba.El fàrmac, del qual es produiran 100 milions de dosis per la farmacèutica pública del país Biocubafarma, superarà ràpidament aquesta fase, segons Chiodo, que no ha precisat quant temps portarà aquest últim procés durant una conferència virtual des de Cuba amb la premsa estrangera a Itàlia.'Sobirana 02' és una de les quatre vacunes que Cuba està desenvolupant amb l'objectiu d'immunitzar com més aviat millor a un país que ha controlat la malaltia amb èxit, perquè el total de decessos registrats no supera els 304, ha explicat el membre del Consell Nacional de Recerca d'Itàlia (CNR) .Chiodo ha afegit que es tracta d'una vacuna 100% pública, que s'està desenvolupant sense ànim de lucre i que s'ha elaborat ràpidament gràcies a la «excel·lent» xarxa d'investigadors, epidemiòlegs i metges amb els quals compta Cuba.«Aquesta vacuna, que és molt segura, s'aplicarà en persones d'entre 35 i 80 anys, i probablement arriba a altres llocs, ja que hi ha molts països interessats en ella, encara que Cuba vacunarà primer als seus ciutadans», ha explicat l'investigador italià.El desenvolupament de 'Sobirana 02' ha comptat amb l'ajuda de«col·laboradors i investigadors d'altres països», però és finançada i dirigida per Cuba, que té un llarg recorregut en «divulgació científica, experimentació i desenvolupament de vacunes», ha dit Chiodo.Després de superar l'última fase, en la qual es coneixeran els resultats de la seva efectivitat i seguretat, es procedirà a la vacunació massiva de la població cubana, ha afegit.