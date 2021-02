La DGT et recorda el tràmit que has de fer per evitar multes indegudes

Els tràmits per informar de la venda d'un vehicle es poden realitzar per internet, a través de l'aplicació mòbil miDGT, o de manera presencial. Quan el tràmit es realitza en línia, Trànsit envia un justificant de la notificació de venda per correu electrònic en un termini aproximat d'una setmana.

En cas de fer-ho presencialment, s'ha de lliurar tota la documentació a qualsevol Prefectura o Oficina de Trànsit, sol·licitant cita prèvia per internet o telefonant al 060. El tràmit té un cost de 8,59 euros. La data de notificació de la venda entra en vigor el mateix dia que es realitza la notificació d'aquesta transacció, no la de la signatura del contracte, que és anterior. Aquest és el motiu pel qual la DGT insisteix sobre la importància de dur a terme la notificació de venda al més aviat possible. També recomana no lliurar mai el vehicle venut sense tenir el contracte original de compravenda i la fotocòpia del DNI, NIF o Targeta de Residència del comprador.

La Direcció General de Trànsit (DGT) recorda als ciutadans que si venen un automòbil han de notificar la transacció tan aviat com s'hagi realitzat, per tal d'evitar que li arribin multes del nou comprador. Ja que mentre el tràmit no es realitzi, Trànsit no té coneixement que el vehicle ja no pertany al seu antic propietari. Per la qual cosa, pot seguir rebent notificacions de multes de radars fixes, de l'assegurança o de la ITV.La DGT explica que un cop fet el tràmit, la responsabilitat ja no recau sobre el venedor del vehicle sinó sobre el comprador.