Gairebé la meitat d'ancians se senten ara més sols

La pandèmia els ha allunyat de família i coneguts

Actualitzada 24/02/2021 a les 21:20

Gairebé la meitat (43%) de la gent gran consultada per l'Observatori de la Solitud ha considerat que el seu sentiment de solitud ha augmentat durant el primer estat d'alarma a causa de la covd-19 i l'ha associat a la disminució, limitació o absència de contactes amb la família i coneguts.El 21% d'aquestes persones ha relacionat aquest augment del sentiment de solitud amb l'angoixa, el buit, la tristesa, la desesperança o la desmotivació per la situació.Aquesta enquesta l'ha impulsat l'associació Amigos de los Mayores i es va realitzar entre els mesos de juny i juliol de 2020 a 210 persones majors vinculades als programes d'aquesta entitat, per telèfon.La consulta la van dur a terme nou alumnes del Màster en Psicogerontología i quart curs del Grau de Psicologia de la Universitat de Barcelona, coordinats per la psicogerontóloga Montserrat Celdrán, també professora d'aquesta universitat.Entre els ancians enquestats, els que han trobat a faltar alguna cosa durant el confinament han dit, en el 50% dels casos, que el seu sentiment de solitud ha crescut i, entre els quals no han trobat a faltar res, la majoria (63%) creu que el seu sentiment de la solitud continua sent el mateix que abans del confinament.El 17% de les persones que durant aquesta època va augmentar el contacte amb amics i veïns han indicat una disminució en el seu sentiment de solitud.En el 39% dels casos, encara que diuen haver augmentat el contacte amb la xarxa comunitària, la sensació de solitud ha crescut durant el primer confinament.Abans de l'aparició de la covid-19, el 72% dels enquestats acostumava a anar de compres al mercat o a les botigues del barri; el 60% feia activitats d'oci, com sortir a passejar amb amigues o amics, i el 41% anaven a la parròquia o al centre de gent gran més pròxim.La pandèmia ha canviat radicalment la vida per al 52% d'aquestes persones, que han hagut de canviar les seves rutines i dos terços han declarat que han trobat a faltar alguna cosa de la seva vida diària anterior.Un 18% ha manifestat que troba a faltar la companyia i el contacte personal i posen l'accent en el contacte presencial i físic, i un 13,5% fa referència a la impossibilitat de mantenir relacions familiars.Pel que fa al suport rebut durant el confinament, el 24% diu que l'ajuda que rep ha augmentat, l'11% que ha disminuït i el 65% que no ha percebut cap canvi en aquest sentit.Els autors de l'enquesta han indicat que hi ha «una relació directa i molt significativa» entre el contacte de les persones grans amb la xarxa veïnal i la sensació de seguretat.Així, gairebé el 65% de les persones que han declarat un augment dels contactes amb la xarxa d'amics i veïns han expressat una major sensació de seguretat, i el 74% dels qui han reduït aquests contactes se senten menys segurs que abans.Gairebé una quarta part de les persones no han respost o no saben si s'ha discriminat les persones majors durant la primera ona de la pandèmia però, entre els quals responen, l'opinió es divideix entre el 53% dels quals creuen que ha estat discriminat i la resta, que creu que no.Prop d'un terç dels que pensen que sí s'ha discriminat les persones majors s'ha referit a un sentiment general d'abandó, o parlen d'aquest sentiment com alguna cosa que ja era present abans de la crisi de la covid.El 59% s'han sentit més vulnerables, i un 48% diuen que hi ha coses que abans no els feien por i ara, sí.El 40% ha informat de por a un possible contagi i mort a causa de la covid i algunes persones han destacat la por de morir en solitud.Un terç dels consultats ha esmentat la necessitat de més contacte i companyia per part de familiars, amics i voluntaris de l'associació Amigos de los Mayores.Durant el confinament, el 74% ha utilitzat el telèfon com a eina de comunicació principal, si bé un 6% l'ha combinat amb vídeotrucades de Whatsapp.