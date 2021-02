França distribuirà compreses i tampons gratuïts contra la pobresa menstrual

El repartiment es farà a través de dispensadors ubicats als centres universitaris

Actualitzada 24/02/2021 a les 12:23

França repartirà a partir del proper curs acadèmic compreses i tampons de forma gratuïta a les estudiants universitàries. La decisió del govern francès pretén combatre l'anomenada «pobresa menstrual» i s'afegeix a Escòcia i Nova Zelanda que ja les distribueixen.Diversos estudis afirmen que una de cada tres joves franceses que van a la universitat té dificultats per poder comprar productes d'higiene femenina.El repartiment es farà a través de dispensadors ubicats als centres. La mesura s'afegeix a la de la creació d'un «xec psicològic» per als estudiants amb dificultats econòmiques, a qui se'ls ofereix dos àpats diaris per un euro als menjadors universitaris.