Endesa guanya 1.394 milions el 2020, vuit vegades més que l'any anterior

Endesa repartirà la totalitat del seu benefici ordinari net de 2020 entre els seus accionistes

Actualitzada 24/02/2021 a les 17:27

Endesa va obtenir l'any passat un benefici net de 1.394 milions d'euros, vuit vegades més que els 171 milions que va registrar el 2019, quan el resultat es va veure impactat per l'avançament del tancament de les centrals de carbó.Sense aquest efecte i altres extraordinaris, el benefici ordinari net de la companyia arribaria als 2.132 milions, un 36% més que els 1.582 milions que va aconseguir el 2019 per aquest concepte, ha informat la societat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).En el conjunt de l'any, els ingressos es van elevar a 17.560 milions d'euros, un 12,9% menys que els 20.158 obtinguts un any abans; a més, a conseqüència de la pandèmia de coronavirus, la companyia ha assumit un impacte de 120 milions de benefici brut d'explotació.Exclosos els impactes en despeses de personal derivats de l'aplicació del V Conveni Col·lectiu Marco i les provisions associades al Pla de descarbonització i digitalització de processos, el seu ebitda va ser de 4.027 milions.Si es tenen en compte aquests conceptes, l'ebitda se situa en 3.783 milions, un descens del 1,5% respecte a l'any anterior.Endesa repartirà la totalitat del seu benefici ordinari net de 2020 entre els seus accionistes, indica en la seva nota, i a partir d'enguany emprendrà un nou camí de progressiva reducció del 'payout' o percentatge del benefici que es destina al pagament a accionistes, des del 80% fins al 70% anunciat per al 2022 i 2023.El seu objectiu és adequar l'increment de la inversió prevista per als pròxims anys: 7.900 milions entre 2021 i 2023, i 25.000 milions fins a 2030.En 2020 Endesa va seguir amb la seva política de descarbonització del mix de generació, i els tancaments al juny de les plantes de Compostilla i Andorra, que funcionaven amb carbó nacional, van suposar la reducció d'un 43% de la potència instal·lada (2.100 MW).La companyia preveu mantenir aquesta tendència al llarg d'enguany amb els tancaments dels altres 2.500 MW distribuïts en As Pontes i Carboneras, la qual cosa deixarà operatius només 200 MW amb aquesta tecnologia, situats a Balears.D'aquesta manera, només l'1% dels ingressos d'Endesa es va produir del seu negoci de generació de carbó, i la proporció d'electricitat procedent d'aquest combustible fòssil sobre el total de l'electricitat produïda per la companyia va ser ja només del 2,5% durant 2020.El volum de potència instal·lada en fonts renovables (hidràulica, solar i eòlica) va créixer en 400 MW, fins a tancar l'any en 7.800 MW; aquest augment de la potència 'neta', unit a la reculada de la capacitat instal·lada de carbó, va situar la producció elèctrica d'Endesa lliure d'emissions de CO₂ a la península en un 85%.En total, la producció d'electricitat de fonts renovables es va incrementar un 33%.La inversió bruta executada per la companyia el 2020 es va reduir un 19%, fins a 1.600 milions d'euros, en part per l'alentiment que van patir alguns projectes de plantes renovables durant el confinament derivat del covid.Pel que respecta al seu deute, es va situar en 6.899 milions d'euros al tancament de l'exercici, un 8,2% més que un any abans.El conseller delegat, José Bogas, destaca en el comunicat que Endesa ha superat l'impacte de la covid-19 i ha assumit el procés de transició energètica que «ha de ser justa, així com el cop del coronavirus» contra el qual ha desplegat un pla de responsabilitat pública dotat amb 25 milions d'euros.