COVAX és una iniciativa internacional per garantir un accés «ràpid i igualitari» a les vacunes gestionada per l'Organització Mundial de la Salut, l'aliança GAVI i la coalició CEPI. Mentre Occident i les grans potències com la Xina o Rússia fa dos mesos o més que estan vacunant, la població més pobra del món no ha pogut començar fins ara. És el cas, sobretot, de l'Àfrica subsahariana.COVAX promet entre un centenar de països repartir uns 111,6 milions de dosis abans de la primavera, la gran majoria de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca produïda a l'Índia. La xifra pràcticament equival a totes les que obtindran els 27 països de la Unió Europea en aquest període, segons dades de la Comissió Europea.