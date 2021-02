El laboratori CanSino demana autorització a la Xina per comercialitzar la seva vacuna

Té una eficàcia del 65,28% per prevenir tots els símptomes de la covid i ja ha estat aprovada per al seu ús a Mèxic

Actualitzada 24/02/2021 a les 08:12

El laboratori xinès CanSino Biologics ha anunciat aquest dimecres que l'Adminstració Nacional de Productes Mèdics de la Xina (NMPA) està tramitant la sol·licitud enviada per la companyia per comercialitzar la seva vacuna contra la covid al país asiàtic.En un comunicat remès a la Borsa d'Hong Kong, CanSino va agregar que, després de concloure la tercera fase dels assajos clínics, la seva vacuna té una eficàcia del 65,28% per prevenir tots els símptomes de la covid 28 dies després de la inoculació i del 95,47% per prevenir casos greus després de 14 dies.Segons l'empresa, la vacuna compleix amb tots els estàndards tècnics establerts per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i pels reguladors xinesos, i ja ha estat aprovada per al seu ús a Mèxic, país que ja ha rebut més de dos milions de dosis.Els assajos clínics es van realitzar a Mèxic, el Pakistan, Rússia, Xile i l'Argentina amb la vacunació de més de 40.000 voluntaris, segons la signatura.El sèrum ha estat desenvolupat en conjunt amb l'Institut de Biotecnologia de Pequín i amb l'Acadèmia de Ciències Mèdiques Militars, institució afiliada a l'Exèrcit xinès.El passat 31 de desembre, les autoritats xineses van autoritzar, per primera vegada, l'ús comercial d'una vacuna per la covid: la de virus inactivat desenvolupada per la farmacèutica Sinopharm i el seu subsidiària Institut de Productes Biològics de Pequín.Així mateix, a principis de febrer d'enguany una altra vacuna contra la covid, desenvolupada per l'empresa local Sinovac, va rebre també l'«aprovació comercial condicional» per part de la NMPA, fórmula ja emprada amb la de Sinopharm que compromet a les companyies a continuar duent a terme proves clíniques.Sinovac va informar llavors que la seva vacuna s'ha subministrat ja «a desenes de milers de persones a la Xina com a part d'un programa d'ús d'emergència llançat al juliol i que tenia com a objectiu grups específics amb alts riscos d'infecció».Només Sinopharm ha distribuït ja 43 milions de dosis de la seva vacuna, dels quals 34 milions s'han administrat al país asiàtic, la campanya de vacunació del qual es redueix, de moment, a inocular a grups considerats amb alt risc de contagiar-se amb la covid, d'acord amb la cadena estatal CCTV.