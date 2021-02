El Govern treballa en un nou sistema de cotització dels autònoms basat en els ingressos reals

Aquest canvi però no respon a una pujada generalitzada de les quotes dels treballadors per compte propi sinó que l'afectació aniria en funció dels ingressos. És a dir, que als empresaris que paguen de més a la Seguretat Social se'ls ajustaria a la baixa, mentre que els que abonen una quota molt inferior a la que els correspondria per nivell d'ingressos passarien a aportar més.