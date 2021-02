El drama de la mare que va llençar el cadàver del seu fill de 9 anys al mar intentant complir el seu somni

Algunes pasteres provaven d'arribar a les Canàries i, com és molt habitual en aquests casos, es van haver de lamentar víctimes

Actualitzada 24/02/2021 a les 17:54

La Policia Nacional ha detingut en Gran Canària a tretze homes i una dona d'entre 19 i 45 anys acusats de ser els patrons de set pasteres arribades a l'illa, entre elles la que transportava als bessons Awa i Alhassane D., de 9 anys, l'últim dels quals va morir en el trajecte.Durant aquest, la seva mare va haver de llençar el cadàver del menor, amb què es posa de manifest la gran tragèdia que han de passar aquestes persones que intenten complir el seu somni, escapant d'un lloc en el qual no hi volen viure.Als 14 se'ls atribueix un delicte contra la drets dels ciutadans estrangers, al qual se sumeixin en el cas de sis d'ells càrrecs per homicidi imprudent i, en el de tres, per pertinença a organització criminal, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat la Direcció General de la Policia.Tots els arrestats han estat identificats pels immigrants que traslladaven a bord de les embarcacions com els organitzadors dels viatges i els encarregats de governar les pasteres arribades recentment a les costes de Gran Canària.En aquestes barquetes viatjaven 237 persones, 26 d'ells menors d'edat, «sense cap mena de mesura de seguretat, armilles salvavides, menjar o beguda», subratlla la Policia.Tres persones van morir durant la travessia a causa de les «paupèrrimes condicions del viatge», afegeix.Un d'ells era un menor de 9 anys que viatjava amb la seva mare i la seva germana bessona, i el cos de la qual va ser llançat per la borda a mar oberta. La mare, una vegada va ser rescatada, va tractar de llevar-se la vida llançant-se a la mar, per la qual cosa va haver de ser traslladada a la seva arribada fins a un hospital de l'illa en estat de xoc, destaca la nota.Aquestes pasteres van arribar entre el 21 de desembre i el 20 de gener a les costes de Gran Canària.