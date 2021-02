El col·legi madrileny obre expedient deontològic a l'advocada de Hasél

Alejandra Matamoros va denunciar que a Espanya es produeixen tortures policials

Actualitzada 24/02/2021 a les 18:44

El Col·legi d'Advocats de Madrid ha obert un expedient deontològic a Alejandra Matamoros, l'advocada del raper Pablo Hasél, per la seva declaracions en diverses televisions en les quals denuncia tortures policials a Espanya.El president del Col·legi, José María Alonso, ha comunicat aquesta decisió en una carta al secretari general de la Confederació Espanyola de Policia (CEP) en resposta a la queixa que aquest sindicat va presentar davant el col·legi per les declaracions de Matamoros.Fonts del Col·legi han indicat que el mateix Alonso va rebre la queixa del CEP i pres la decisió de comunicar-la al departament de deontologia «perquè obri el corresponent expedient a fi que determini si s'ha produït o no la vulneració al Codi deontològic».En la carta, difosa per la CEP, el degà expressa el seu «total i absolut suport a la gran labor que realitza el cos de Policia vetllant pels interessos i defensa dels ciutadans».El sindicat es va queixar al Col·legi de les paraules de Matamoros en les quals denunciava que la Policia tortura, declaracions «impròpies d'un professional del Dret, abocades amb menyspreu a la veritat, amb un profund desconeixement de la realitat i condicionades per un evident odi personal aliè a qualsevol objectivitat, no representant al conjunt de l'advocacia de Madrid».Per aquestes mateixes paraules, el Sindicat Unificat de Policia ha presentat un querella en els jutjats de Plaza de Castilla contra l'advocada.